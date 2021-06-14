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Российский флот «вышел на охоту» за американскими субмаринами в Тихом океане

Весь мир
Российский флот «вышел на охоту» за американскими субмаринами в Тихом океане
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Для оценки боеготовности и отработки навыков применения подводных сил ВМС США вывели в Тихий океан 12 атомных подводных лодок различного назначения. Субмарины покинули военно-морские базы Перл-Харбор, Бремертон и Сан-Диего для участия в масштабных учениях Agile Dagger 2021, состоявшихся 4 июня.

«Учения Agile Dagger 2021 позволяют нам проверить наши возможности и продемонстрировать боевые способности быстро развертывать подводные лодки в Тихом океане», — заявил контр-адмирал Джефф Джаблон, командующий подводными силами Тихоокеанского флота США.

Эти учения ВМС Соединенных Штатов были запланированы непосредственно перед анонсированной ранее встречей российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которая состоится 16 июня. Ожидается, что лидеры РФ и США обсудят важные вопросы, касающиеся взаимоотношений двух держав.

Наблюдатели прямо связывают проведение учений флота с предстоящей беседой лидеров. Предполагается, что таким образом Белый дом пытается сформировать некий фактор силы, который мог бы оказать воздействие на переговорный процесс, создав для Вашингтона более крепкие позиции.

Однако реакция Москвы не заставила себя долго ждать: на «охоту» за американскими подлодками вышла эскадра кораблей российского Тихоокеанского флота. Выполнив переход дальностью порядка 4 тыс. километров, она произвела развертывание в назначенном районе.

Ракетный крейсер «Варяг»
wikipedia.org  / Russian Ministry of Defence

Вышедшие в море силы насчитывают около 20 надводных кораблей и судов. Среди них:

  • гвардейский ракетный крейсер «Варяг»;
  • большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев»;
  • фрегат «Маршал Шапошников»;
  • ракетные корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой России Алдар Цыденжапов»;
  • корабль управления «Маршал Крылов»;
  • госпитальное судно, танкеры и другие суда обеспечения.

Нужно отметить, что Тихоокеанский флот России впервые за многие годы действует таким большим составом в дальней зоне, демонстрируя способность купировать военные угрозы со стороны моря.

фрегат «Маршал Шапошников»
ru.wikipedia.org  / Общественное достояние

Авиация дальнего действия тоже оказывает поддержку флоту: противолодочные самолеты Ту-142МЗ выполнили несколько полетов в район проведения учений. Они присоединились к решению задач противолодочной обороны, ставшей одним из главных сценариев ответных военных учений. Тем самым смысл затеянных американцами учений Agile Dagger 2021 был нивелирован.

Как видно, Вашингтон не отказывается от политики, основанной на силовом давлении на политических оппонентов, особо не скрывая своих намерений.

Необходимо также напомнить, что в эти дни НАТО под руководством Пентагона проводит еще два крупных военных мероприятия, провокационный характер которых не оставляет никаких сомнений. Речь идет об учениях Baltops 2021 в Балтике и Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря.

Учения Baltops
flickr.com  / U.S. Naval Forces Europe

Можно с уверенностью сказать, что мероприятия США и Североатлантического альянса объединены одним замыслом. Они проводятся незадолго до переговоров президентов двух стран, разногласия между которыми зашли очень далеко, судя по антироссийским санкциям и одностороннему отказу от демилитаризационных договоров.

Сами лидеры трезво оценивают перспективы встречи и не ожидают значительных прорывов в снижении сложившейся напряженности, при этом полагая, что, вероятнее всего, какое-то понимание будет достигнуто.

А пока два флота в самом центре Тихого океана, выполнив боевое развертывание, занимаются демонстрацией силы: американцы — напирая на наступательный характер действий, русские моряки — показывая умение обороняться.

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Все новости / Весь мир / Российский флот «вышел на охоту» за американскими субмаринами в Тихом океане
сша рф флот алексей суконкин
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