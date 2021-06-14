Черный дятел пресек наблюдение за личной жизнью в заповеднике Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июня. Обитатель Нижне-Свиридовского заповедника устроил акт вандализма . Дятел распознал замаскированную фотоловушку и два дня методично уничтожал камеру.

Научные сотрудники, прибывшие для проверки камеры, с сожалением констатировали, что кадров с места обитания черного дятла какое-то время увидеть не получится, сообщили в пресс-службе заповедника. Фотоловушку уничтожил сам лесной житель.

Игры котят снежного барса попали на кадры фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике. На них годовалые котята краснокнижного ирбиса борются, играют и постигают азы охоты. Сам детеныши уже размером с маму.