Байден попросился на отдых после вопроса о снятии ограничений с Евросоюза

Карбис-Бэй, 14 июня. Президент США Джо Байден раздраженно отреагировал на вопрос о снятии ограничений против Евросоюза, которые были введены его предшественником Дональдом Трампом.

Американский лидер провел пресс-конференцию по итогам саммита G7 в Великобритании. Репортер поинтересовался у президента, почему Соединенные Штаты до сих пор не упразднили торговые пошлины на экспорт алюминия и стали из Евросоюза.

BIDEN AT #G7: At the end of his press conference at the close of the G-7, President Biden laughed off a reporter's question about continuing sanctions begun under President Trump, stating, «120 days. Give me a break. Need time.» pic.twitter.com/jF9htUWD1t