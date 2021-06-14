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Байден попросился на отдых после вопроса о снятии ограничений с Евросоюза

Политика
Байден попросился на отдых после вопроса о снятии ограничений с Евросоюза
Global Look Press  /  Jim LoScalzo - Pool via CNP

Карбис-Бэй, 14 июня. Президент США Джо Байден раздраженно отреагировал на вопрос о снятии ограничений против Евросоюза, которые были введены его предшественником Дональдом Трампом.

Американский лидер провел пресс-конференцию по итогам саммита G7 в Великобритании. Репортер поинтересовался у президента, почему Соединенные Штаты до сих пор не упразднили торговые пошлины на экспорт алюминия и стали из Евросоюза.

«Сто двадцать дней. Дайте мне передохнуть. Нужно время», — с раздражением ответил Байден, после чего покинул трибуну.

Саммит «Большой семерки» проходил с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолл. По информации НСН, лидеры стран-участниц во время переговоров обсуждали ситуацию с коронавирусом и финансирование производства вакцин.

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