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Украинский политолог Загородний «пригрозил» России несуществующей ракетой «Сапсан»

  /   Обновлено: 14 июня 2021 19:52
Армия
Украинский политолог Загородний «пригрозил» России несуществующей ракетой «Сапсан»
Федеральное агентство новостей

Киев, 14 июня. Россия должна испытывать опасения из-за разработки украинскими предприятиями ОПК ракетного комплекса «Сапсан», считает киевский политический эксперт Тарас Загородний.

Попытку устрашить Вооруженные силы Российской Федерации несуществующим в реальности «Сапсаном» Загородний предпринял на страницах издания «Главред». Он сообщил, что данный тип ракетного оружия способен достичь густонаселенных районов центральной России всего за 7-10 минут при запуске с баз на востоке Украины.

«У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, есть ракетный комплекс «Сапсан», который является аналогом «Искандера», — заявил эксперт о несуществующей украинской ракете.

Кроме того, Загородний «пригрозил» России способностью украинских инженеров освоить выпуск комплексов ПВО, схожих по характеристикам с израильскими ЗРК «Железный купол».

Украинский политолог Загородний «пригрозил» России несуществующей ракетой «Сапсан»
wikipedia.org  / Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Проект украинской оперативно-тактической ракеты «Сапсан» разрабатывается с 2006 года, то есть на протяжении 15 лет. За это время не было изготовлено ни одного прототипа данного оружия, а финансирование проекта несколько раз прекращалось. На параде в честь дня независимости Украины 2018 года был продемонстрирован макет ракетного комплекса «Сапсан».

Ранее объяснялась принципиальная невозможность украинской армии противостоять ВС РФ. О систематических хищениях западной финансовой помощи, предназначенной для укрепления силовых структур Украины, информировал RT.

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украина сапсан ракеты
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