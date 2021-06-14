Захарова упрекнула европейских лидеров в замалчивании реальных проблем

Москва, 14 июня. Европейские лидеры замалчивают вопросы, которые угрожают международной информационной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что президенты и главы правительств западных стран больше думают о «российских хакерах», чем о реальных проблемах. По ее мнению, европейские лидеры не хотят беспокоиться о конкретных ударах по кибербезопасности.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что планирует обсудить вопрос безопасности в киберпространстве во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.