Острая нехватка донорской крови возникла в Пензе

Пенза, 14 июня. Во Всемирный день донора Пензенский областной клинический центр крови отчитался о запасах необходимой для функционирования организма жидкости. Согласно представленным данным, на территории региона имеется проблема острой нехватки донорской крови.

Накануне на официальном сайте учреждения появился так называемый донорский светофор, наглядно демонстрирующий ситуацию с запасами крови разных групп. Зеленый цвет светофора означает, что крови данной группы и резус-фактора достаточно, желтый — запасы имеются, но необходимо пополнение, красный — острая нехватка донорской крови.

www.centrkrovi-penza.ru / Официальный сайт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

В интервью корреспонденту ФАН специалист Пензенского областного клинического центра крови сообщил, что ситуация не настолько критична, как может казаться. Несмотря на преобладание красного цвета на светофоре, стратегические запасы крови позволяют в полной мере снабжать медицинские организации города и области необходимым количеством переносящей кислород жидкости.

«Однако стратегический запас тоже нуждается в пополнении. Для этого мы индивидуально вызываем наших постоянных доноров из картотеки», — уточнил специалист.

Ранее ФАН сообщал, что в 2021 году количество доноров в Москве увеличилось почти в 1,5 раза. С января по май текущего года донорами крови в Москве стали 61 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года их насчитывалось 45 тыс.