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Жители Петропавловска самостоятельно покрасили скульптуру медведей в парке

Общество
Жители Петропавловска самостоятельно покрасили скульптуру медведей в парке
pixabay.com

Петропавлоск, 14 июня. Неравнодушные жители самостоятельно покрасили скульптуру медведицы с детенышем в парке Петропавловска. Композицию можно считать визитной карточкой города.

Многие считают культуру символом детства и отмечают культурную ценность композиции. Однако состояние объекта в последнее время оставляло желать лучшего. Жители Петропавловска решили не дожидаться коммунальных служб, покрасив скульптуру собственными силами, передает корреспондент 7152.kz.

Материалы обошлись горожанам в 20 тыс. казахстанских тенге (более чем 3 тыс. рублей). В стороне не остались даже дети, которые с удовольствием присоединились к взрослым. Родители ребят отметили, что этот момент должен остаться в их памяти в качестве примера добрых дел. Работы были согласованы с отделом ЖКХ и другими ведомствами.

Скульптура «Легенда о пермском медведе» и Узкая улочка в Прикамье вошли в энциклопедию 60-ти «мест силы» со всей России. Туристы любят эти объекты и загадывают там желания.

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скульптура хорошие новости россии петропавловск
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