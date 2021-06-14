Эксперт объяснил, как России стать топ-сборной по футболу

Перед Санкт-Петербургом стоит важная задача — за четыре года увеличить количество занимающихся футболом горожан в два раза. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге заявил генеральный секретарь Федерации футбола СПб Андрей Бурлаков.

Эксперт напомнил, что в этом году Российскому футбольному союзу (РФС) исполняется 120 лет, и подчеркнул, что «Зенит» — один из флагманов отечественного футбола.

«В Санкт-Петербурге «Зенит» — основной драйвер развития футбола и известный питерский бренд, подогревающий интерес к футболу в целом. У нас есть замечательная основа, чтобы этот вид спорта развивался», — сказал он.

Бурлаков отметил, если верить данным РФС, численность систематически занимающихся футболом в Петербурге составляет примерно 50 тыс. человек, то есть 1% от населения всего города.

«Городу поставлена задача в течение четырехлетнего цикла эту цифру удвоить. Ключ к оздоровлению ситуации — именно в массовости. Крайне важны инфраструктура, тренерский состав, любящий свое дело, но для нас как для организации важна популяризация. Мы всерьез разрабатываем концепцию довольно большого школьного турнира, потому что те турниры, которые проводятся, не в полной мере задействуют потенциал детей. Школьному футболу нужен хорошо продуманный и качественно освещаемый турнир, чтобы реализовать необъятный потенциал», — пояснил он.

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По словам эксперта, команда России не находится на одном уровне с топ-сборными потому, что «экосистема футбола в России работает недостаточно эффективно».

«Наша задача заключается в постепенном и планомерном оздоровлении элементов системы. Это не произойдет мгновенно. Я не вижу неразрешимых проблем. Мне кажется, у нас хорошие шансы, чтобы сборная России вышла на уровень, какой был у советской сборной», — сказал он.

Кроме того, Бурлаков призвал россиян поддерживать сборную России, несмотря ни на что. Он отметил, что команду нужно принимать такой, какая она есть.

«Мне кажется, они перегорели эмоционально. Ошибки возникли в том числе и на фоне давления. Нужно дать позитивный посыл, чтобы нашим футболистам было проще», — отметил эксперт.

Ранее генеральный директор межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев объяснил, почему УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Санкт-Петербург из Дублина.