ВОЗ изучает возможное воспаление сердечной мышцы после вакцины от COVID-19 Pfizer

Женева, 14 июня. Данные о возможных побочных эффектах после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом производства Pfizer изучают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследователи организации проверят сведения о вероятном возникновении воспаления сердечной мышцы, миокардитов, после применения препарата. Заявление об этом сделали представители ВОЗ.

Власти Соединенных Штатов планируют закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer с целью пожертвовать другим странам. Известно, что ряд стран все еще испытывают трудности с нехваткой препаратов против SARS-CoV-2.