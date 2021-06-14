Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 20:24
20:22
Политика
В день саммита Путина и Байдена фонтан в Женеве подсветят цветами флагов России и США
20:20
Спорт
Роман Евгеньев рассказал о подготовке сборной России к матчам с Данией и Финляндией
20:18
Общество
Netflix продлил криминальный сериал «Люпен» на третий сезон
20:16
Происшествия
Молодая бразильянка умерла во время первой брачной ночи
20:15
Наука
Британские ученые приблизились к пониманию природы антиматерии
20:12
Общество
Арктическая коловратка воскресла после 24 тысяч лет жизни в вечной мерзлоте
20:08
Спорт
Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф
20:03
Общество
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
20:02
Видео
Жители Новосибирска станцевали на крыше «жигулей»
20:00
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла после падения с третьего этажа в Воркуте
Все новости

ВОЗ изучает возможное воспаление сердечной мышцы после вакцины от COVID-19 Pfizer

Общество
ВОЗ изучает возможное воспаление сердечной мышцы после вакцины от COVID-19 Pfizer
pixabay.com/PD

Женева, 14 июня. Данные о возможных побочных эффектах после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом производства Pfizer изучают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследователи организации проверят сведения о вероятном возникновении воспаления сердечной мышцы, миокардитов, после применения препарата. Заявление об этом сделали представители ВОЗ.

Власти Соединенных Штатов планируют закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer с целью пожертвовать другим странам. Известно, что ряд стран все еще испытывают трудности с нехваткой препаратов против SARS-CoV-2.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВОЗ изучает возможное воспаление сердечной мышцы после вакцины от COVID-19 Pfizer
воз коронавирус Pfizer
Комментировать
Эксклюзив
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 95067 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67858 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 55016 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42827 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 40567 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru