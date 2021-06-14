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Французский защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство

Спорт
Французский защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство
Twitter  /  @fcsm_official

Москва, 14 июня. Защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго может получить гражданство России.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что летом «красно-белые» предложат новые контракты защитникам Георгию Джикии и Самуэлю Жиго. Он допустил, что в будущем французский игрок сможет получить гражданство России.

«Вопрос натурализации Жиго стоит давно, обсуждали его еще три-четыре месяца назад. Надо понять четкую позицию игрока. Если он продлевается и хочет, то будем работать над вопросом. Пока мы это прорабатываем», — отметил Мележиков.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В московский клуб защитник перешел из бельгийского «Гента». В минувшем сезоне Жиго, трансферная стоимость которого составляет 11 миллионов евро, провел 27 матчей. Он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее форвард Патрик Шик поразил ворота сборной Шотландии ударом с центра поля в матче Евро-2020. Игра в Глазго завершилась победой Чехии со счетом 2:0.

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спартак рпл натурализация жиго
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