Контакт с инопланетянами может стать концом жизни на Земле

Москва, 14 июня. Попытки человечества установить контакт с внеземными цивилизациями могут привести к концу жизни на Земле, уверены западные физики.

Вероятную встречу землян с инопланетянами можно сравнить с прибытием Христофора Колумба на берега Северной Америки и его последующего контакта с туземцами. В те времена индейцы были менее продвинутыми в технологическом плане, и потому оказались уязвимыми. Общение человека с инопланетянами может привести к концу всей жизни на Земле.

«Мы живем в молодой галактике. Поэтому, скорее всего, являемся примитивной цивилизацией по сравнению с теми, которые населяют миры на миллиарды лет старше нашего. И не факт, что пришельцы прибудут на Землю с миром», — цитирует ученых Washington Post.

Не так давно уфолог Валерий Уваров объяснил интерес НЛО к глубинам океана. По его мнению, инопланетяне проявляют интерес морским глубинам, потому что эти места находятся на несколько километров ближе к ядру планеты.