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Боец ВСУ задержан в Донбассе за попытку продать взрывчатку

Армия
Боец ВСУ задержан в Донбассе за попытку продать взрывчатку
flickr.com/ministryofdefenceua  /  Назар Волошин

Луганск, 14 июня. Сотрудники военной службы правопорядка (ВСП) задержали солдата ВСУ. Он планировал продать боеприпасы, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Начальство донецкого ВСП организовало специальный рейд. В результате операции были задержаны восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины у железнодорожной станции Бахмут (Артемовск). Семеро из них находились в состоянии наркотического опьянения.

Еще один имел при себе восемь гранат РДГ и три тротиловые шашки. Младший сержант Зинченко собирался сбыть похищенное имущество в пункте постоянной дислокации 59-й ВСУ бригады в Винницкой области.

В ЛНР ранее сообщили о появлении украинской бронетехники в нескольких населенных пунктах. Также в НМ ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работы беспилотников наблюдательной миссии ОБСЕ, передает RT.

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всу донбасс боеприпасы
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