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Определена главная причина исчезновения самого большого моря на Земле

Наука
Определена главная причина исчезновения самого большого моря на Земле
pixabay.com

Москва, 14 июня. Причину исчезновения самого большого моря на Земле под названием Паратетис удалось определить группе международных исследователей.

Выяснилось, что водоем смог пережить четыре катастрофических цикла. В итоге море стало превращаться в озеро. Через некоторое время оно совсем пропало с поверхности Земли. Циклы были обусловлены климатическими изменениями, которые также стали причиной гибели морских обитателей.

Специалисты Национального географического общества США выделили воды у берегов Атлантиды в особую группу океанов. Природное явление назвали Южным океаном, воды которого омывают до 60 градусов южной широты. Его начнут отмечать на картах с июня 2021 года.

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