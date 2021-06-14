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Британцы посоветовали Путину поставить «маразматика Байдена» в неловкое положение

Политика
Британцы посоветовали Путину поставить «маразматика Байдена» в неловкое положение
pixabay.com/ru  /  BondSupanat

Лондон, 14 июня. Жители Великобритании упрекнули Вашингтон в ухудшении отношений с Москвой. Дискуссия на эту тему развернулась между читателями газеты Times.

Президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Джозефом Байденом в Женеве 16 июня. В преддверии встречи британцы обсудили взаимоотношения Москвы и Вашингтона, а также выразили активную поддержку российскому лидеру.

«Вперед, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придется зачитывать речь по бумажке», — пишут читатели.

Многие жители Соединенного Королевства высказали сожаление тем, что Великобритания не хочет следовать примеру России в плане построения внешней политики, а вместо этого остается «марионеткой Америки».

«Американцам следует разобраться с собственными проблемами, прежде чем учить нас, что нам делать», — заключили британсканские комментаторы.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома готов проявить прямолинейность во время переговоров с Владимиром Путиным на женевском саммите. В Москве уточняли, что Россия не будет терпеть нравоучения и ультиматумы США, так как она обладает чувством собственного достоинства, передавала НСН.

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