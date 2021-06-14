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Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта

Общество
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
pixabay.com  / 

Целебные свойства растений человек открыл давно. Разные корешки и травы, сушеные, запаренные, перетертые — что только не делали в старину, чтобы вылечить человека от хворей. В те времена, если кто-то заболел, бежали к знахарям — обладателям огромных знаний о травах и вообще врачевании. Сегодня в случае недомогания мы идем к врачу, а потом — в аптеку, где фармацевт подбирает нам лекарство по рецепту. Куда идти учиться на фармацевта, какие предметы сдавать при поступлении и где работать по специальности — об этом наша статья.

Еще два слова об истории

Как отдельная индустрия изготовление и торговля лекарствами выделилась, как ни странно, на Сицилии в XIII веке. Указом Фридриха II были разделены профессии врача и аптекаря: врачи не имели отношения к торговле лекарствами, аптекари не занимались врачеванием. При этом аптекари занимались не только продажей лекарств, но и научными исследованиями. Отрасль поддерживалась и регулировалась государством, а профессия аптекаря была уважаемой и почитаемой.

В России первые аптеки появились при Иване Грозном, разумеется, только для царской семьи. Всерьез отрасль расширилась при Петре I: появился Аптекарский приказ, который ведал всей медицинской и фармацевтической деятельностью. Если врач выписывал лекарство, нужно было обратиться в приказ, который в свою очередь делал доклад государю. И только царь мог дать разрешение на изготовление того или иного лекарства. С тех пор фармацевтическая отрасль так или иначе контролировалась и регламентировалась государством.

Где учиться на фармацевта

Учиться на фармацевта сразу после 9 класса можно, поступив в медицинское училище или фармацевтический колледж. При поступлении понадобятся:

  • документ о среднем образовании (аттестат за 9 класс);
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
  • медицинская справка.

Высшее образование по специальности «фармация» получают в медицинских или многопрофильных вузах. В Москве это — РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, а также МГУ (факультет фундаментальной медицины) и РУДН (медицинский институт).

В региональных вузах также есть возможность освоить профессию фармацевта:

  • Алтайский государственный медицинский университет;
  • Приволжский исследовательский медицинский университет;
  • Волгоградский государственный медицинский университет.

Кроме того, есть вузы, которые специализируются именно на фармацевтике:

  • Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (СПХФУ);
  • Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА).

При поступлении вы можете выбрать, на чем сосредоточиться во время учебы. Заниматься фармакогнозией и ботаникой (акцент на целебных свойствах растений) или фармакологией и клиническими исследованиями, а может, стать инженером фармацевтической отрасли (биотехнология и химическая технология). Выбор за вами. Сдавать нужно будет несколько предметов: русский язык и математику, а также химию и/или биологию. Учиться на фармацевта можно как очно, так и заочно.

На базе многих вузов есть и центры повышения квалификации и получения дополнительного образования.

Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
pixabay.com  / 

Где работать фармацевтом

Прежде всего, конечно, в аптеке. Главная обязанность — консультирование клиентов. Причем речь идет не только об отпуске лекарств по рецепту. Всегда есть те, кто не торопится идти к врачу, а приходит прямо в аптеку с вопросом, что взять от сухого кашля. Придется провести первичную консультацию, разумеется, напомнив о необходимости обратиться к врачу. В Москве фармацевт-провизор зарабатывает от 50 000 рублей. В регионах зарплаты начинаются от 35 000 рублей.

Также фармацевт может работать в аптеке закрытого типа, такие есть при некоторых больницах. В них изготавливаются лекарственные препараты по индивидуальным рецептам и разрабатываются новые препараты. Зарплаты в этой сфере начинаются от 40 000 рублей.

Одно из самых перспективных направлений для карьеры — фармацевтические компании. Крупные международные фармкомпании — это достойная заработная плата, интересная работа и доступ к самым последним клиническим исследованиям. Правда, нужно быть готовым к многочисленным командировкам. Средняя зарплата в этом случае начинается от 60 000 рублей.

Активная разработка лекарственных препаратов проходит в научно-исследовательских институтах. В этом случае диплома специалиста будет недостаточно. Понадобится ученая степень, а значит, нужно заканчивать как минимум аспирантуру.

На предприятиях фармацевтического производства тоже не обойтись без фармацевта. Ведь лекарства должен кто-то изготовить. Средняя зарплата в этой сфере начинается от 55 000 рублей.

Смежные отрасли, например, производство косметики. Да-да, тут тоже пригодится фармацевтическое образование. В этом случае можно рассчитывать на зарплату в 55-60 тыс. рублей.

Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
pixabay.com  / 

Плюсы и минусы профессии фармацевта

Выбирая направление для образования и карьеры и рассматривая в том числе профессию фармацевта, учтите следующие преимущества:

  1. Постоянная востребованность. К сожалению, люди не перестают болеть, а последние два года наглядно показали нам, что фармацевтический рынок будет только расти. Необходимость клинических исследований, разработка новых лекарств и вакцин — все это только набирает обороты.
  2. Широкие карьерные возможности. Действительно, профессия фармацевта предполагает достаточно большой выбор — от провизора в аптеке до фармацевтического представителя и научной карьеры.
  3. Моральная удовлетворенность от возможности помогать людям. И как не вспомнить два последних года, когда не только врачи, но и другие околомедицинские специалисты в буквальном смысле были на передовой!

К минусам профессии фармацевта можно отнести:

  • высокий уровень ответственности;
  • постоянные командировки (работа в фармкомпаниях);
  • работа с людьми (в аптеке) предполагает неизменную доброжелательность, терпение, стрессоустойчивость и готовность помочь;
  • необходимость постоянно учиться и быть в курсе новых разработок;
  • возможное негативное влияние на здоровье (при работе на производстве или в аптеке с большой проходимостью посетителей).

При выборе дальнейшего образования подумайте и внимательно взвесьте все плюсы и минусы. Профессия фармацевта, безусловно, очень перспективная, но и ответственная. Математический склад ума, усидчивость, умение работать с большим объемом информации, готовность учиться — главные качества будущего фармацевта. И если вы — счастливый обладатель этих качеств, смело приступайте.

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Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
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