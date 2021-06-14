Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 20:23
20:20
Спорт
Роман Евгеньев рассказал о подготовке сборной России к матчам с Данией и Финляндией
20:18
Общество
Netflix продлил криминальный сериал «Люпен» на третий сезон
20:16
Происшествия
Молодая бразильянка умерла во время первой брачной ночи
20:15
Наука
Британские ученые приблизились к пониманию природы антиматерии
20:12
Общество
Арктическая коловратка воскресла после 24 тысяч лет жизни в вечной мерзлоте
20:08
Спорт
Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф
20:03
Общество
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
20:02
Видео
Жители Новосибирска станцевали на крыше «жигулей»
20:00
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла после падения с третьего этажа в Воркуте
19:58
Спорт
Французский защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство
Все новости

Шутка Губерниева о «коньяке по утрам» довела Бузову до слез

  /   Обновлено: 14 июня 2021 19:39
2750
Шоу-бизнес
Шутка Губерниева о «коньяке по утрам» довела Бузову до слез
Федеральное агентство новостей  /  @guberniev_dmitry / @buzova86

Москва, 14 июня. Звезда телестройки «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева.

Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Губерниев везде «щеголяет» своими знаниями о футболе. Это хорошо, но никак не помогает российским спортсменам, добавила она.

«А я за Россию, я за наших футболистов. Да, вчера было не очень. У нас есть два варианта. Мы можем <…> (раскритиковать) их, как вы умеете», — высказалась телеведущая.

Губерниев прервал монолог Бузовой и заявил, что задал ей совершенно другой вопрос. Светская львица пожаловалась, что ей просто не дали ответить.

«Я никогда никого не перебиваю. Мы с вами, я вас хоть раз перебила?» — поинтересовалась она у ведущего программы.

Но Дмитрий Губерниев продолжал настойчиво говорить о футболе, а потом сменил тему, спросив, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эта шутка вызвала у артистки бурную реакцию, она расплакалась прямо в студии. Звезда заявила, что не употребляет спиртные напитки после перенесенной операции.

Ранее Бузова опубликовала в соцсетях провокационный ролик, в котором она облизывает зеркало. Подписчики попросили отключить ей доступ к интернету.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Шутка Губерниева о «коньяке по утрам» довела Бузову до слез
футбол губерниев бузова
Комментировать
Эксклюзив
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 95067 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67858 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 55016 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42827 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 40567 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru