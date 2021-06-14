Шутка Губерниева о «коньяке по утрам» довела Бузову до слез

Москва, 14 июня. Звезда телестройки «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после комментария Дмитрия Губерниева.

Ольга Бузова заявила, что Дмитрий Губерниев везде «щеголяет» своими знаниями о футболе. Это хорошо, но никак не помогает российским спортсменам, добавила она.

«А я за Россию, я за наших футболистов. Да, вчера было не очень. У нас есть два варианта. Мы можем <…> (раскритиковать) их, как вы умеете», — высказалась телеведущая.

Губерниев прервал монолог Бузовой и заявил, что задал ей совершенно другой вопрос. Светская львица пожаловалась, что ей просто не дали ответить.

«Я никогда никого не перебиваю. Мы с вами, я вас хоть раз перебила?» — поинтересовалась она у ведущего программы.

Но Дмитрий Губерниев продолжал настойчиво говорить о футболе, а потом сменил тему, спросив, перестала ли Бузова пить коньяк по утрам. Эта шутка вызвала у артистки бурную реакцию, она расплакалась прямо в студии. Звезда заявила, что не употребляет спиртные напитки после перенесенной операции.

Ранее Бузова опубликовала в соцсетях провокационный ролик, в котором она облизывает зеркало. Подписчики попросили отключить ей доступ к интернету.