Пекин, 14 июня. Попытка американских самолетов F-35 обойти российские системы ПВО и приблизиться к военным объектам в Сирии окончилась крахом для ВВС США, рассказали аналитики из КНР.

Отношения между Вашингтоном и Москвой достигли минимума со времен холодной войны на фоне несогласия России с политикой США, вмешивающихся в дела других стран, ввиду чего американцы регулярно устраивают провокации, направленные против РФ. Китайские журналисты, перевод статьи которых для Baijiahao приводит «ПолитРоссия», напомнили об одном инциденте, произошедшем некоторое время назад неподалеку от российских военных объектов в Сирии.

Американские пилоты, управлявшие стелс-истребителями F-35, намеревались осуществить попытку обхода российских систем ПВО в САР, чтобы подойти поближе к объектам военной инфраструктуры. Тем не менее, выполнить эту задачу зарубежные летчики не смогли, так как над акваторией Средиземного моря их обнаружил самолет ВКС РФ Су-30, выполнявший патрульную миссию. Увидев российский истребитель, пилоты ВВС США запаниковали и решили оперативно ретироваться, так как задание было, очевидно, провалено, подчеркнули китайские эксперты. Американцы не только с позором «убежали», но и продемонстрировали низкие стелс-возможности F-35, констатировали авторы материала.

«Пилоты F-35 испугались, осознав свой провал. Они не стали долго думать и предпочли уйти из опасной зоны», — уточнили журналисты.

Ранее американские аналитики сравнили российский истребитель Су-30СМ с американским F-35. По их словам, оборудованное технологией «стелс» детище инженеров из Соединенных Штатов, относящееся к пятому поколению, по многим параметрам уступает отечественному самолету.