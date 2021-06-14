Эффективность вакцинации от COVID-19 в Рио-де-Жанейро проверят «небольшим карнавалом»

Рио-де-Жанейро, 14 июня. Власти Рио-де-Жанейро хотят организовать «небольшой карнавал» в сентябре. Таким образом планируется проверить эффективность кампании по вакцинации против коронавируса.

При этом карнавал в бразильском городе, который ежегодно проходит в феврале, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ограниченный импорт российской вакцины против COVID-19 в начале июня одобрил фармацевтический регулятор Бразилии. «Спутник V» поступит в страну в июле, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.