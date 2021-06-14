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Бывший премьер Словакии высоко оценил значимость встречи Путина и Байдена

Политика
Бывший премьер Словакии высоко оценил значимость встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Братислава, 14 июня. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена превосходит саммит НАТО по критерию значимости.

Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. От переговоров глав государств зависит судьба российско-американских отношений, обстоятельства которых зачастую определяют ключевой политический вектор на международной арене. В частности, мир может пойти по пути разоружения или гонки вооружений.

Ранее читатели британской газеты усомнились в способности Байдена выстоять перед российским коллегой. Пользователи Сети напомнили о многочисленных оплошностях демократа.

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путин нато байден
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