Воспитанники тульского суворовского военного училища впервые прыгнули с парашютом

Тула, 14 июня. Учащиеся тульского суворовского военного училища теперь могут гордиться наличием в своем послужном списке прыжка с парашютом. Это стало возможным после занятий четверокурсников в рамках летней практики. Обучение предполагало парашютную подготовку, финальной точкой которой стал прыжок.

«На протяжении нескольких дней суворовцы изучали укладку и подготовку парашютов, отрабатывали на земле элементы прыжка. На базе подмосковного аэродрома Волосово 49 суворовцев во главе со старшим воспитателем совершили парашютные прыжки, из них 41 воспитанник впервые», — сообщили в тульском суворовском военном училище Минобороны РФ.

Для всех воспитанников училища событие стало поистине незабываемым. Однажды оказавшись в небе под куполом парашюта, они теперь мечтают сделать это еще раз.

Ранее ФАН рассказывал, что сотрудники Росгвардии в Туле спасли на пожаре женщину и ребенка.