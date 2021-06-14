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Применение «правила 20 минут» ко сну позволит улучшить самочувствие

Общество
Применение «правила 20 минут» ко сну позволит улучшить самочувствие
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 14 июня. «Правило 20 минут», применимое перед сном, позволит восстановить силы и почувствовать себя лучше после пробуждения, рассказала врач Екатерина Алаева.

Полноценный сон — залог хорошего здоровья. Тем, кто привык ложиться спать в 00:00, стоит начать делать это на 20 минут раньше, то есть в 23:40. Для полноценного восстановления нужно хотя бы раз в неделю корректировать время отхода ко сну, заявила заведующая отделением реабилитации ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Екатерина Алаева.

«Полноценно спать — значит, отдавать сну семь или восемь часов. Это, конечно, идеал, и современному человеку не всегда удается его достичь», — отметила собеседница «Русской весны».

Несоблюдение режима работы и отдыха может негативно сказаться на фигуре, заявила японский диетолог Е Нанасэ. Короткий и неглубокий сон приводит к набору лишнего веса. Чтобы не допустить этого, нужно спать в промежуток с 22:00 до 02:00.

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здоровье сон правило 20 минут
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