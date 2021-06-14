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Квартиры в новостройках продолжают дорожать в России

Экономика
Квартиры в новостройках продолжают дорожать в России
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 14 июня. Стоимость квартир в новостройках продолжает расти в России, несмотря на снижение активности покупателей на фоне ограничения программы льготной ипотеки.

За месяц квартиры в 16 крупнейших городах страны подорожали на 2,1%, до 97,4 тысячи рублей за квадратный метр, следует из данных ЦИАН. По оценке компании «Этажи», средняя стоимость жилья в новостройках составляет 79,5 тысячи рублей, что на 1,1% выше, чем в начале мая, передает «Коммерсантъ».

Как указали в ЦИАН, за минувший месяц рост цен оказался наиболее заметным в Омске, где средняя стоимость жилья выросла на 7%, до 69,8 тысячи рублей за «квадрат». Квартиры в новых домах также заметно подорожали в Ростове-на-Дону и Краснодаре — на 5%, до 73,3 тысячи и 82 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Аналитики ранее спрогнозировали динамику цен на жилье в условиях продолжения действия программы льготной ипотеки. По их словам, новые условия госпрограммы меньше повлияют на цены, чем предыдущие и сократят ажиотажный спрос на недвижимость в крупных городах.

Правительство России приняло решение расширить программу поддержки многодетных семей, пишет «ФедералПресс». Им выделят дополнительные 25 млрд рублей на погашение кредитов.

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жилье недвижимость новостройки
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