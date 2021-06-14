Политолог Корнилов рассказал о возможном выходе Польши из Евросоюза

Варшава, 14 июня. Польские СМИ активно используют термин «Polexit», обозначая им выход страны из Евросоюза. Однако официальный процесс еще не начался, сообщил политолог Владимир Корнилов.

Ситуация с выходом Польши из состава ЕС может проясниться 15 июня. В этот день Конституционный трибунал республики примет решение по запросу премьер-министра Матеуша Моравецкого. В итоге заседания его участники должны будут ответить на вопрос о приоритетности решений Европейского суда на территории своего государства.

Если «победителем» выйдет суд ЕС, то никаких изменений не будет. Однако Корнилов сомневается в таком исходе. По его мнению, польская сторона настроена решительно. Кроме того, ситуацию обострила и реакция Брюсселя на запрос Моравецкого.

Еврокомиссар Дидье Рейндерс потребовал от премьера Польши отказаться от рассмотрения предложенного вопроса. Варшава охарактеризовала заявление ЕС как оскорбление и подчеркнула, что верховенство в юридическом праве Польши должно принадлежать конституции республики.

Комментируя ситуацию, генпрокурор страны Збигнев Зебро вспомнил СССР. Советский Союз уважал Польшу больше, чем Европа.

«Я не могу припомнить ни одного секретаря из Москвы, который писал бы (экс-министру нацобороны Польши. — Прим. ФАН) Войцеху Ярузельскому <...> письмо с требованием отзыва какого-нибудь иска в польский суд. Даже в те дни сохранялась видимость того, что поляки самостоятельно принимают решения в рамках реального социализма», — сказал Зебро.

Если трибунал примет решение в пользу польской конституции, то это станет своего рода точкой невозврата. В таком случае Евросоюз перейдет к жестким санкциям в отношении Варшавы, подытожил политолог.

Ранее стало известно, что США не предупредили Польшу об отказе от блокировки проекта «Северный поток — 2». Решение американской стороны вызвал беспокойство в республике.