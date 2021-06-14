Sohu: НАТО готовит для России хитрую ядерную уловку в Европе

Пекин, 14 июня. Мирные заявления о западных ядерных ракетах в Европе могут быть хитрой уловкой Североатлантического альянса для России, считают китайские журналисты.

Государства из состава НАТО перед встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена намерены выступить с заявлением, высказавшись против развертывания на европейской территории ядерного вооружения. Официально эта информация будет опубликована после окончания саммита Альянса. Тем не менее эксперты из Китая, перевод статьи которых для Sohu приводит «ПолитРоссия», считают, что Москве стоит настороженно относиться к подобным инициативам. По их словам, они могут быть всего лишь хитроумной ядерной уловкой, которую Запад готовит для РФ.

«Некоторые американские эксперты считают, что, если НАТО откажется от плана по размещению ядерных ракет в странах Европы, это будет означать потерю сильного козыря Запада против России. Но на самом деле такое решение НАТО станет частью хитрого торга», — уверены китайцы.

Планы западных стран являются весьма подозрительными, отметили эксперты. Примечательно, что ранее США вышли из ядерного соглашения ДРСМД, после чего начали тестировать запрещенное этим договором вооружение. По словам авторов материала, окончание действия этого документа развязало руки и Москве, которая может развернуть свои ядерные ракеты вблизи европейских границ. Они добавили, что подобными заявлениями НАТО планирует подтолкнуть Россию к аналогичным действиям, подчеркнув, что американские ракетные системы Aegis никуда не денутся из ЕС, ввиду чего замысел Запада является весьма коварным.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Соединенных Штатов в отношении России стала официальной линией всего Североатлантического альянса. По его словам, страны НАТО солидарны с США в антироссийской и антикитайской повестке, полностью следуя американским курсом.