Рост средней цены бензина составил 11 копеек за неделю

Москва, 14 июня. Потребительские цены в среднем стали выше на 11 копеек с 31 мая по 6 июня текущего года. Дизельное топливо стало дешевле в тот же период времени.

Средняя стоимость АИ-92 выросла на 8 копеек и составила 45,2 рубля за литр. Бензин АИ-95 стал дороже на 13 копеек, в среднем за литр требуется отдать 48,88 рубля. АИ-98 подорожал на 19 копеек, его итоговая средняя цена достигла 55,63 рубля за литр. Об этом сообщает «Агентство нефтегазовой информации» со ссылкой на данные Росстата.

Тенденция на подорожание бензина отмечена в 67 субъектах Российской Федерации. Среди городов рост был наиболее заметен в Салехарде — топливо подорожало за неделю на 2,1%. Схожие значения зафиксированы в Севастополе и Красноярске — 1,1% и 1,0%.

Рост цен на АЗС не превысит темпы инфляции из-за демпферного механизма. С таким мнением выступил аналитик «Финам» Сергей Кауфман.

Стоимость топлива регулируется демпферным механизмом, не позволяющим котировкам расти в условиях высокого спроса. Увеличить производство энергоресурса можно за счет дальнейшего развития индустрии добычи. По данным «ФедералПресс», разработку арктических месторождений оптимизируют за счет новых технологий.