Лондон, 14 июня. Королевские специалисты по геральдике, сами того не зная, предсказали судьбу Меган Маркл. Они изобразили на гербе герцогини Сассекской певчую птицу с тяжелой короной на шее.

На момент помолвки с принцем Гарри у актрисы были плохие отношения с родным отцом. Поэтому авторы герба будущей герцогини не могли получить от него совета. В итоге они решили изобразить на голубом поле, символизирующем лазурные берега Калифорнии, три пера — символы свободы слова.

С одной стороны щит поддерживает лев, с другой — белая певчая птица на тонких ногах. На первый взгляд, герб соответствует канонам, но если присмотреться, в нем есть некие «тревожные» символы. Любители конспирологических теорий считают, что именно так выглядела жизнь Меган Маркл в Лондоне. Она, словно «задушенная» короной птица, еле дышала рядом с родственниками мужа, пишет Marie Claire.

В стремлении вырваться на свободу герцогиня Сассекская вместе с принцем Гарри и сыном Арчи покинула Великобританию. Сейчас она радуется жизни в США, где появился на свет ее второй ребенок. Девочку назвали Лилибет-Дианой в честь королевы и ее покойной бабушки принцессы Дианы.