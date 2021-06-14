Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 20:22
20:20
Спорт
Роман Евгеньев рассказал о подготовке сборной России к матчам с Данией и Финляндией
20:18
Общество
Netflix продлил криминальный сериал «Люпен» на третий сезон
20:16
Происшествия
Молодая бразильянка умерла во время первой брачной ночи
20:15
Наука
Британские ученые приблизились к пониманию природы антиматерии
20:12
Общество
Арктическая коловратка воскресла после 24 тысяч лет жизни в вечной мерзлоте
20:08
Спорт
Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф
20:03
Общество
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
20:02
Видео
Жители Новосибирска станцевали на крыше «жигулей»
20:00
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла после падения с третьего этажа в Воркуте
19:58
Спорт
Французский защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство
Все новости

Жизнь Меган Маркл в королевской семье изобразили на гербе с задушенной птицей

Шоу-бизнес
Жизнь Меган Маркл в королевской семье изобразили на гербе с задушенной птицей
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Лондон, 14 июня. Королевские специалисты по геральдике, сами того не зная, предсказали судьбу Меган Маркл. Они изобразили на гербе герцогини Сассекской певчую птицу с тяжелой короной на шее.

На момент помолвки с принцем Гарри у актрисы были плохие отношения с родным отцом. Поэтому авторы герба будущей герцогини не могли получить от него совета. В итоге они решили изобразить на голубом поле, символизирующем лазурные берега Калифорнии, три пера — символы свободы слова.

С одной стороны щит поддерживает лев, с другой — белая певчая птица на тонких ногах. На первый взгляд, герб соответствует канонам, но если присмотреться, в нем есть некие «тревожные» символы. Любители конспирологических теорий считают, что именно так выглядела жизнь Меган Маркл в Лондоне. Она, словно «задушенная» короной птица, еле дышала рядом с родственниками мужа, пишет Marie Claire.

В стремлении вырваться на свободу герцогиня Сассекская вместе с принцем Гарри и сыном Арчи покинула Великобританию. Сейчас она радуется жизни в США, где появился на свет ее второй ребенок. Девочку назвали Лилибет-Дианой в честь королевы и ее покойной бабушки принцессы Дианы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Жизнь Меган Маркл в королевской семье изобразили на гербе с задушенной птицей
принц гарри меган маркл герцогиня сассекская
Комментировать
Эксклюзив
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 95067 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67858 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 55016 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42827 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 40567 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru