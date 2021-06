Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США

Гватемала, 14 июня. Более 260 тыс. граждан Гватемалы были затронуты стихийным бедствием, спровоцированным непрекращающимися проливными дождями. Об этом сообщил Национальный координатор по уменьшению последствий стихийных бедствий (CONRED) Давид деЛеон.

Согласно информации CONRED, дожди в Гватемале не прекращаются уже в течение двух недель. Служба прогнозировала, что в сезон дождей северные муниципалитеты будут подвержены риску сильных осадков. Ливни, как ожидается, произойдут в ближайшие месяцы в 34 населенных пунктах.

Aftermath of #landslide caused by heavy rains in #SanPedroSoloma, #Guatemala, captured yesterday by #DEIMOS2. #EmergencyServices pic.twitter.com/18ESBVBcto