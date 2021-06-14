Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 20:22
20:20
Спорт
Роман Евгеньев рассказал о подготовке сборной России к матчам с Данией и Финляндией
20:18
Общество
Netflix продлил криминальный сериал «Люпен» на третий сезон
20:16
Происшествия
Молодая бразильянка умерла во время первой брачной ночи
20:15
Наука
Британские ученые приблизились к пониманию природы антиматерии
20:12
Общество
Арктическая коловратка воскресла после 24 тысяч лет жизни в вечной мерзлоте
20:08
Спорт
Бывший тренер «Ростова» Гамула заявил, что Украина должна выйти в плей-офф
20:03
Общество
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
20:02
Видео
Жители Новосибирска станцевали на крыше «жигулей»
20:00
Происшествия
Двухлетняя девочка погибла после падения с третьего этажа в Воркуте
19:58
Спорт
Французский защитник «Спартака» Жиго может получить российское гражданство
Все новости

Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США

Латинская Америка
Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США
Global Look Press  /  Jesus Alfonso / dpa

Гватемала, 14 июня. Более 260 тыс. граждан Гватемалы были затронуты стихийным бедствием, спровоцированным непрекращающимися проливными дождями. Об этом сообщил Национальный координатор по уменьшению последствий стихийных бедствий (CONRED) Давид деЛеон.

Согласно информации CONRED, дожди в Гватемале не прекращаются уже в течение двух недель. Служба прогнозировала, что в сезон дождей северные муниципалитеты будут подвержены риску сильных осадков. Ливни, как ожидается, произойдут в ближайшие месяцы в 34 населенных пунктах.

Сильнее всего стихия затронула департаменты Альта-Верапас, Гватемала, Эль-Прогресо, Солола и Тотоникапан, где наблюдается падение деревьев, оползни и подтопления. В департаменте Санта-Катарина жертвами стихии стала женщина и двое несовершеннолетних, которые погибли из-за разлива реки.

В результате бедствия повреждено более 1100 домов, из зон подтопления эвакуировано около 4,5 тысяч человек.

Гватемала столкнулась с тяжелыми последствиями ураганов Эта и Йота, которые бушевали в стране в ноябре 2020 года и унесли жизни 61 человека. Более 1,7 миллиона человек столкнулись с последствиями ураганов.

Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США
Global Look Press  / Xinhua / Xinhua

Необходимо отметить, что граждане Гватемалы, спасающиеся от последствий стихийных бедствий, стали значительной частью потока нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в США, что спровоцировало кризис на южной границе Штатов. На прошлой неделе Гватемалу с официальным визитом посетила вице-президент США Камала Харрис, которая пыталась убедить президента страны Алехандро Джамматтеи приложить дополнительные усилия для сдерживания миграционного потока.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США
гватемала наводнение
Комментировать
Эксклюзив
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Дайте мне что-нибудь от головы: все о профессии фармацевта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 95067 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67858 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 55016 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42827 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 40567 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru