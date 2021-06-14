Наводнение в Гватемале подрывает антимиграционные усилия США

Гватемала, 14 июня. Более 260 тыс. граждан Гватемалы были затронуты стихийным бедствием, спровоцированным непрекращающимися проливными дождями. Об этом сообщил Национальный координатор по уменьшению последствий стихийных бедствий (CONRED) Давид деЛеон.

Согласно информации CONRED, дожди в Гватемале не прекращаются уже в течение двух недель. Служба прогнозировала, что в сезон дождей северные муниципалитеты будут подвержены риску сильных осадков. Ливни, как ожидается, произойдут в ближайшие месяцы в 34 населенных пунктах.

Сильнее всего стихия затронула департаменты Альта-Верапас, Гватемала, Эль-Прогресо, Солола и Тотоникапан, где наблюдается падение деревьев, оползни и подтопления. В департаменте Санта-Катарина жертвами стихии стала женщина и двое несовершеннолетних, которые погибли из-за разлива реки.

В результате бедствия повреждено более 1100 домов, из зон подтопления эвакуировано около 4,5 тысяч человек.

Гватемала столкнулась с тяжелыми последствиями ураганов Эта и Йота, которые бушевали в стране в ноябре 2020 года и унесли жизни 61 человека. Более 1,7 миллиона человек столкнулись с последствиями ураганов.

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Необходимо отметить, что граждане Гватемалы, спасающиеся от последствий стихийных бедствий, стали значительной частью потока нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в США, что спровоцировало кризис на южной границе Штатов. На прошлой неделе Гватемалу с официальным визитом посетила вице-президент США Камала Харрис, которая пыталась убедить президента страны Алехандро Джамматтеи приложить дополнительные усилия для сдерживания миграционного потока.