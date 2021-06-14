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НАТО призвала Россию не ограничивать судоходство в Черном море

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Армия
НАТО призвала Россию не ограничивать судоходство в Черном море
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Брюссель, 14 июня. Североатлантический альянс призвал Россию не ограничивать судоходство в некоторых частях Черного моря и отказаться от наращивания военной мощи в регионе.

Ранее члены Североатлантического альянса призвали РФ исключить Соединенные Штаты и Чехию из списка «недружественных стран». Такое заявление было сделано по итогам саммита, который провели лидеры стран — участниц военного блока.

Также сообщалось, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России, о чем упоминается в заявлении, принятом по итогам саммита Североатлантического альянса.

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россия нато саммит
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