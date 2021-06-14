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Здание заброшенной больницы снова загорелось в Екатеринбурге

Происшествия
Здание заброшенной больницы снова загорелось в Екатеринбурге
arh112.ru  /  Безопасность Архангельской области

Екатеринбург, 14 июня. Спасатели сообщили о возобновлении пожара на территории заброшенной больницы в Зеленой роще. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Инцидент произошел в неэксплуатируемом здании по улице 8 Марта, передает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области. Сигнал о возгорании поступил в 13:14 по местному времени.

На место происшествия выехали четыре пожарных машины и 14 спасателей. Сообщается, что на территории заброшенного медучреждения горит мусор.

Как утверждают очевидцы, минувшей ночью здание больницы уже горело. Пожар сопровождался обрушением перекрытий.

Это не первое сообщение о возгорании в столице региона. Сегодня пожар охватил территорию Михайловского кладбища, где огонь подобрался к захоронениям членов тургруппы Игоря Дятлова.

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пожар больница мчс екатеринбург
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