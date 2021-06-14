В Ираке отправили на опознание останки тел жертв террористов в Найнаве

Багдад, 14 июня. Останки 123 человек, убитых террористами, вывезены из массового захоронения в деревне Бадуш иракской провинции Найнава для опознания. Об этом сообщает AFP.

Здесь боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) совершили одно из самых жестоких преступлений в Ираке. В 2014 году террористы напали на местную тюрьму, освободив при этом заключенных-суннитов. 583 мусульман-шиитов боевики отвезли в овраг неподалеку от деревни и расстреляли.

Захоронение было обнаружено после освобождения данного района правительственными войсками в марте 2017 года.

Iraq opens mass grave to identify victims of IS group’s Badush prison massacre https://t.co/V6Si1erNMo via @FRANCE24 — zaidalobayde (@zaid_afp) June 14, 2021

В последние несколько недель представители многих иракских семейств сдали образцы крови для сравнения их с ДНК обнаруженных тел.

«Тысячи семей ждут результатов, чтобы узнать, что случилось с их родственниками», — заявил губернатор провинции Найнава Наджм аль-Джуббури.

По данным ООН, это лишь одно из более чем 200 захоронений, оставленных террористами «Исламского государства» в стране. Предположительно, в них находятся останки до 12 тысяч человек.

По заявлению Салеха Ахмеда, главы комиссии, которая занимается опознанием тел, работа ведется в сложных условиях.

«Погода очень жаркая. Многие останки смешались, повсюду змеи и скорпионы», — сказал он.

Ранее, в феврале текущего года, прах 104 езидов из аналогичного захоронения после опознания были возвращены родственникам для погребения в деревню Коджо провинции Найнава.

Согласно свидетельствам очевидцев, в 2014 году боевики ИГ осаждали поселение в течение 11 дней, затем взяли штурмом и совершили массовые казни езидских мужчин и женщин, которые отказались принять ислам.

1 Организация запрещена на территории РФ.