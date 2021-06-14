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Кругосветка в пределах одной области: необычный проект стартует в Туле

Общество
Кругосветка в пределах одной области: необычный проект стартует в Туле
Фото Тульского Государственного Музея Оружия  / 

Тула, 14 июня. Любители посещать новые места и знакомиться с различными достопримечательностями смогут отправиться в кругосветное путешествие, не покидая пределов Тульской области. Такое необычное приключение приготовили для интересующихся туристов в администрации Тулы. Проект «Тульская кругосветка» предполагает экскурсии по всем интересным местам в рамках региона. Причем элемент неожиданности, присущий всем кругосветным путешествиям, организаторы постарались внести и в тульскую кругосветку. Участники, изъявившие желание участвовать в проекте, узнают о маршруте только после жеребьевки.

«Участники проекта будут иметь возможность бесплатно посетить самые интересные уголки нашего родного края. Для этих целей подготовлено 26 маршрутов», — рассказали в тульской городской администрации.

Кругосветка начинается в июне и продлится в течение года.

Ранее ФАН сообщал о том, что гости музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области могут наблюдать уникальное природное явление. На первом ратном поле России цветет ковыль.

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турист тульская область путешествия достопримечательности кругосветка
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