Кругосветка в пределах одной области: необычный проект стартует в Туле

Тула, 14 июня. Любители посещать новые места и знакомиться с различными достопримечательностями смогут отправиться в кругосветное путешествие, не покидая пределов Тульской области. Такое необычное приключение приготовили для интересующихся туристов в администрации Тулы. Проект «Тульская кругосветка» предполагает экскурсии по всем интересным местам в рамках региона. Причем элемент неожиданности, присущий всем кругосветным путешествиям, организаторы постарались внести и в тульскую кругосветку. Участники, изъявившие желание участвовать в проекте, узнают о маршруте только после жеребьевки.

«Участники проекта будут иметь возможность бесплатно посетить самые интересные уголки нашего родного края. Для этих целей подготовлено 26 маршрутов», — рассказали в тульской городской администрации.

Кругосветка начинается в июне и продлится в течение года.

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