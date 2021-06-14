Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 18:52
18:50
Политика
Путин сообщил о попытках разрушения отношений России и Китая
18:48
Армия
НАТО просит РФ исключить два государства из списка «недружественных стран»
18:48
Общество
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
18:47
Армия
Лидеры стран НАТО подтвердили открытость к диалогу с Россией
18:44
Политика
Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море
18:43
Армия
В НАТО заявили, что западная система ПРО не направлена против России
18:42
Армия
НАТО опровергла намерения размещать свои ядерные ракеты в Европе
18:42
Происшествия
Два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске
18:41
Армия
Меркель заявила, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией
18:40
Общество
На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Все новости

Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море

Политика
Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Лондон, 14 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе саммита «Большой семерки». Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел за закрытыми дверями. Макрон принес вино в подарок президенту США Джозефу Байдену. Американский глава рано ушел спать, оставив коллег по G7 наслаждаться напитком.

На следующий день Джонсон заявил, что у него похмелье, и в этом виновато вино Макрона. Премьер Великобритании шутливо отметил, что напиток сохранился с тех времен, когда французы последний раз побеждали в морском сражении.

Речь идет о том, что Британия наносила Франции поражения на море, в том числе в Трафальгарской битве 1805 года. Тогда франко-испанский флот потерял 22 корабля, а британцы — ни одного.

Стоит отметить, что это не первая ссора политиков на саммите «Большой семерки». Они не сошлись во мнениях по Brexit. Джонсон переводил любое обсуждение к вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза. Макрон посчитал, что британский премьер подобными действиями пытается увести участников дискуссии от важных вопросов.

Ранее стало известно, что на саммите G7 произошел очередной конфликт между Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном. Они повздорили из-за сосисок и Северной Ирландии.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что страны G7 договорились о распределении вакцин от коронавируса. Они намерены предоставить другим странам более миллиаржа доз лекарства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море
великобритания франция джонсон макрон
Комментировать
Эксклюзив
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 91239 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67471 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 53253 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42109 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 38587 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru