Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море

Лондон, 14 июня. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе саммита «Большой семерки». Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Инцидент произошел за закрытыми дверями. Макрон принес вино в подарок президенту США Джозефу Байдену. Американский глава рано ушел спать, оставив коллег по G7 наслаждаться напитком.

На следующий день Джонсон заявил, что у него похмелье, и в этом виновато вино Макрона. Премьер Великобритании шутливо отметил, что напиток сохранился с тех времен, когда французы последний раз побеждали в морском сражении.

Речь идет о том, что Британия наносила Франции поражения на море, в том числе в Трафальгарской битве 1805 года. Тогда франко-испанский флот потерял 22 корабля, а британцы — ни одного.

Стоит отметить, что это не первая ссора политиков на саммите «Большой семерки». Они не сошлись во мнениях по Brexit. Джонсон переводил любое обсуждение к вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза. Макрон посчитал, что британский премьер подобными действиями пытается увести участников дискуссии от важных вопросов.

Ранее стало известно, что на саммите G7 произошел очередной конфликт между Эммануэлем Макроном и Борисом Джонсоном. Они повздорили из-за сосисок и Северной Ирландии.

Национальная служба новостей ранее сообщала, что страны G7 договорились о распределении вакцин от коронавируса. Они намерены предоставить другим странам более миллиаржа доз лекарства.