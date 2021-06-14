Два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске

Брянск, 14 июня. Два местных жителя получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей на Флотской улице.

Информацию о массовом ДТП подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Брянской области. По информации ведомства, в аварии участвовали три автомобиля, один из которых загорелся после столкновения.

Автомобилисты потушили огонь до приезда спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пролили кузов машины для ликвидации угрозы повторного возгорания.

Обстоятельства аварии уточняются. Пока нет информации о степени тяжести травм пострадавших.

До этого в Брянске задержали сотрудника полиции, получившего взятку в размере полумиллиона рублей.