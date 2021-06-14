Правозащитники ФБР напомнят властям Австралии о правах человека

Перт, 14 июня. Российские правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) направили запросы властям Австралии о ходе расследования по делу о самоубийстве 19-летнего представителя коренного народа Стенли Инмана, которое произошло 11 июля 2020 года. Несмотря на широкий резонанс, который вызвала гибель Инмана в тюремной камере, официальные выводы расследования так и не были представлены.

В феврале 2020 года Стенли Инман был приговорен судом к 2,5 годам тюремного заключения по обвинению в серии краж. Он отбывал наказание в тюрьме «Акация», неподалеку от Перта, на юго-западе Австралии. Предполагалось, что уже через шесть месяцев юношу могут отпустить на поруки.

«Он никогда никому не причинял вреда, он никогда не был жестоким человеком, он просто попал в неправильную компанию», — рассказывает сестра Стенли Джасинта.

Джасинта помнит брата как начинающего художника и футболиста, который был любящим дядей для своих племянниц и племянников.

Она регулярно навещала брата в заключении и незадолго до его гибели стало заметно, что тюремный режим катастрофически сказался на его психологическом состоянии. По словам сестры, «было видно, что он держится из последних сил». Молодой человек начал наносить себе раны и порезы и говорить о самоубийстве. Она сообщила об этом тюремной администрации и Стенли поместили в кризисный центр.

«Физические признаки были налицо. Когда его привезли в больницу, у него были порезы на руке. Было понятно, что он не справляется», — продолжает Джасинта.

Однако уже через несколько дней Стенли вернули обратно в камеру. Руководство исправительного учреждение заверило Джасинту, что ее брат будет находиться под наблюдением, чтобы убедиться, что он не причинит себе вреда.

Через несколько дней, 11 июля, Стенли зашел в кладовку, где совершил попытку самоубийства. Тюремщики предприняли попытку реанимировать его и направили в больницу, где Стенли умер через несколько дней.

#australian #nazis

Stanley Miller, 19 died in custody on July 13 at the Acacia Prison outside Perth

His sister Jacinta said she phoned the prison warning them he was strugglingShe has condemned authorities for failing to act on the warning signs https://t.co/kwGVwFKRP6 — ƎSOႧ∀ΛⓄⓀɪʟʟᴜᴍɪɴᴀᴛɪ † (@ovadosepeace) July 27, 2020

Семья Стенли Инмена обвиняет в случившемся администрацию тюрьмы, которая сидела сложа руки, несмотря на все признаки суицидальных настроений у ее брата.

«Он был человеком, взывающим о помощи. Это самое трудное для меня, как для старшей сестры, — знать, что в те моменты он чувствовал себя одиноким и мог пойти и покончить с собой. Как это произошло, когда они знали, что он склонен к самоубийству?» — задает вопрос сестра погибшего.

Гибель Стенли Инмана стала одной из целой череды смертей представителей коренных народов, которые произошли в австралийских тюрьмах за последние несколько лет. Правозащитные организации считают исправительную систему страны «смертельно опасной».

В апреле 2021 года исполнилось 30 лет с момента, когда Королевская комиссия по расследованию случаев смерти аборигенов в местах лишения свободы, дала многочисленные рекомендации в отношении реформы. Однако многочисленные случаи смертей свидетельствуют о том, что правительство Австралии, несмотря на многочисленные декларации, не предпринимает практических шагов по борьбе со смертельными случаями в тюрьмах страны. При этом случаи самоубийства заключенных в тюрьме «Акация» — не редкость. В январе 2021 года в одной из камер был найден мертвым 59-летний заключенный, который также совершил суицид. До этого схожий случай произошел в 2019 году. «Акация» — частная тюрьма, которая находится под управлением британской компании Serco Group. Она является крупнейшей тюрьмой в Южном Полушарии.

This is the second Aboriginal death in custody at #acaciaprison in 2 months.



We must not look away.



If you were outraged a month ago during #BLM you must be outraged now.



Second Indigenous Death in Custody in a month at WA's Acacia Prison | NITV https://t.co/RmP7afyQn1 — kate mildenhall (@katemildenhall) July 14, 2020

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями напомнила премьер-министру Австралии Скотту Моррисону об обязанностях соблюдения прав человека и необходимостью бороться с насилием над заключенными. Представители Фонда ожидают от властей страны разъяснений по делу Стенли Инмана и других австралийцев, ставших жертвами полицейской жестокости

Фонд борьбы с репрессиями был создан как некоммерческая правозащитная организация при поддержке петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией ФБР видит борьбу за права людей во всем мире, сталкивающихся с полицейским насилием и произволом, а также помощь гражданским активистам, которые помогают пострадавшим от действий полиции.