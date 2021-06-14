Подростки устроили драку возле торгового центра в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 14 июня. Сотрудники полиции выясняют подробности подростковой драки. Кадры с потасовкой были выложены в соцсетях.

Днем возле торгового центра сцепились юноша и девушка. Пользователи соцсетей не назвали причины потасовки. Дерущихся пыталась разнять группа подростков.

Полицейские проводят проверку и выясняют личности участников конфликта. С заявлением по данному инциденту никто не обращался.

В одном из парков Ставрополя произошла массовая драка. Полицейские задержали пять человек. Причиной потасовки мог стать плевок.