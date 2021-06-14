Украина потребовала от США компенсацию за российский газ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление. На этот раз он заговорил о компенсации для Украины от США в случае если российский газопровод «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию.

По словам главы украинского МИД, «решимость США компенсировать потери Украине существенно выросла», однако при этом Кулеба подчеркнул, что Украина «не обязательно согласится» на ту компенсацию, которую предложат Соединенные Штаты.

Стоит напомнить, что одна из ниток «СП-2» уже полностью построена, вторая будет доделана в ближайшее время, а сам газопровод, по словам вице-премьера РФ Александра Новака будет запущен уже в конце этого года.

Ряд западных государств уже высказались по поводу «Северного потока — 2» самым негативным образом. Говоря в том числе и о прямой угрозе своей «энергетической безопасности». Впрочем, как показывает даже поверхностный анализ, повинен тут не российский газ, а политика самих этих государств, о чем ФАН писал ранее.

Но, кажется, только Украина догадалась требовать от кого-то компенсацию. Здесь, к слову, весьма примечателен контекст всей истории. Начать следует с того, что нынешний МИД Украины с Кулебой во главе — это очень своеобразная структура. Стоит напомнить, что в апреле этого года посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что его стране неплохо бы вернуть себе статус ядерной державы, если уж Запад так вяло помогает решать украинские проблемы. Дмитрий Кулеба тогда пояснил, что Украина не собирается нарушать Будапештский меморандум о неядерном статусе. Пока. Но подобные заявления продиктованы желанием «обезопасить себя». Несмотря даже на то, что первый президент Украины Леонид Кравчук сравнивал Украину при наличии ядерного оружия с «обезьяной с гранатой».

В общем, если во главе этой страны стоит бывший комик, то в МИД там, кажется, работают клоуны, не бывшие. Но это, что называется, просто иллюстрация для понимания того, кто сейчас со стороны Украины заявляет о компенсации.

Если же говорить непосредственно про «Северный поток — 2», то здесь крайне интересное заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделал глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, который посоветовал Украине вспомнить, что такое «честная рыночная конкуренция». А также порекомендовал этой стране создать такие условия, чтобы России было «выгоднее поставлять газ именно через Украину».

Господин Зеле интересен еще и тем, что 31,5% акций его компании принадлежат Австрии. То есть фактически это заявление на ПМЭФ можно прочитать как очень прозрачный намек Украине со стороны Европы по поводу ее поведения в энергетическом вопросе. И намек этот, судя по всему, официальному Киеву очень не понравился.

Федеральное агентство новостей /

К слову, вся эта риторика Дмитрия Кулебы выстроена на основании «страшилки», которая циркулирует сейчас в украинском обществе и политических элитах. Заключается она в том, что Россия тотально перекроет газ. Некоторые основания под этими слухами имеются. Дело в том, что еще с 2016 года «Газпром» после долгих и безответных воззваний к украинской стороне о том, что можно продолжать вести дела в цивилизованном русле и на взаимовыгодной основе, начал оптимизировать трубопровод, уменьшая поставки газа.

Однако речи о том, чтобы вообще перекрывать транзит голубого топлива через Украину не идет в принципе. Просто это невыгодно. А нынешнее сокращение поставок связано с тем, что украинская сторона не платит. Больше того, еще и самовольно пытается выкачивать газ методом «врезок» в трубу. Поэтому количество газа сейчас рассчитано точно на европейские страны, которые по счетам платят исправно.

Естественно, украинские политики и этот сугубо экономический вопрос активно превращают в политический балаган. Правда, если вспомнить вышеупомянутое заявление господина Зеле, Европа уже тоже подустала от этой риторики и хочет простого и понятного ведения бизнеса по методу «товар-деньги» — без всякой политизации вопроса.

Впрочем, если говорить о бизнесе, то тут как раз «на помощь Украине» пришли американцы. В частности, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен ранее заявил, что США готовы предоставлять украинской стороне газ, если Россия перекроет трубу.

Но нюанс здесь заключается в том, что речь идет о поставках сжиженного газа танкерами. Собственно, эту альтернативу США предлагали всей Европе еще при Трампе. Проблема только в том, что этот газ будет как минимум на 20% дороже российского. И вот сейчас эту «помощь» Соединенные Штаты активно предлагают непосредственно Украине. Поскольку Европа все же «продавила» постройку «СП-2» и запуск трубопровода.

В сухом остатке получается, что Россия все же достраивает трубопровод и делает простой и понятный бизнес с Европой. США все же выходят на европейский рынок, продавая газ по завышенной цене. А Украина платит, кланяется и горячо благодарит за оказанную помощь своих «западных союзников». В общем, очередная классическая «перемога». Потому что, естественно, даром и за красивые глаза Украине никто ничего, а уж тем более топливо, предоставлять не будет. Ничего личного, просто бизнес. Как взлетят на Украине газовые тарифы вследствие такой «эффективной энергетической политики», остается только догадываться. Стоит повториться, Украина загнала себя в этот энергетический тупик сама — своими же руками. И никакие требования компенсации ей выйти из этого тупика не помогут.