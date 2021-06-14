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НАТО опровергла намерения размещать свои ядерные ракеты в Европе

Армия
НАТО опровергла намерения размещать свои ядерные ракеты в Европе
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Брюссель, 14 июня. Североатлантический альянс не намерен осуществлять развертывание своих ядерных ракет наземного базирования на территории Европы, говорится в итоговом заявлении саммита НАТО.

Ранее лидеры стран Североатлантического альянса подтвердили открытость к диалогу с Россией. Об этом говорится в Стратегической концепции, согласованной участниками 32-го саммита НАТО.

Также сообщалось, что государства — члены Альянса приняли решение об увеличении военных расходов. По имеющимся данным, десять членов НАТО в 2021 году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше, около двух третьих стран блока намерены довести уровень военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

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