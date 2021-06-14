В истории Второй мировой войны стало на одну загадку меньше

Вашингтон, 14 июня. Ученый установил место захоронения премьер-министра японии Хидеки Тодзе. В 1948 году его казнили через повешение как военного преступника высшей категории.

Цель отыскать останки своего одиозного соотечественника поставил перед собой профессор японского университета Нихон Хироаки Такадзава, для чего ему пришлось погрузиться в исследование Национального архива США в Вашингтоне. Здесь он нашел упоминание от 1948 года о судьбе бывшего японского премьера. Майор Лютер Фриерсон оставил расписку за получение кремированных останков семи военных преступников, в числе которых числился и Тодзе.

«Я подтверждаю, что получил останки, руководил кремацией и лично развеял прах следующих людей. Их прах сбросил в море с самолета связи восьмой армии», — указал Фриерсон.

Согласно документам из архива, прах Тодзе развеяли над Тихим океаном, всего в 50 километрах от прибрежного японского города Иокогама, передает издание Associated Press.

Тодзе в годы Второй мировой войны являлся военачальником и крупным политическим деятелем Японской империи. Именно он инициировал нападение на американскую базу в Перл-Харборе. После того как Япония проиграла в войне, Тодзе и еще шесть высокопоставленных членов руководства страной предстали перед судом, который получил название Токийский процесс. Все они были приговорены к смертной казни за военные преступления, нарушение международного законодательства и ведение крайне агрессивной войны.

Правнук Тодзе рассказал журналистом, что долгое время для его семьи был унизителен тот факт, что тело печально известного предка им так и не вернули для достойного погребения. Однако потомок военачальника утешился хотя бы тем, что прах его прадеда развеяли у берегов Японии. Теперь Хидетоси Тодзе намеревается отдать прадеду дань памяти и возложить цветы у берегов Иокогамы.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что войн уровня Второй мировой не должно быть. Уроки, которые вынес весь мир из конфликта подобного масштаба нельзя забывать и международному сообществу следует совместу выработать общую повестку.