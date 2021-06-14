Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 18:52
18:50
Политика
Путин сообщил о попытках разрушения отношений России и Китая
18:48
Армия
НАТО просит РФ исключить два государства из списка «недружественных стран»
18:48
Общество
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
18:47
Армия
Лидеры стран НАТО подтвердили открытость к диалогу с Россией
18:44
Политика
Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море
18:43
Армия
В НАТО заявили, что западная система ПРО не направлена против России
18:42
Армия
НАТО опровергла намерения размещать свои ядерные ракеты в Европе
18:42
Происшествия
Два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске
18:41
Армия
Меркель заявила, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией
18:40
Общество
На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Все новости

В истории Второй мировой войны стало на одну загадку меньше

Армия
В истории Второй мировой войны стало на одну загадку меньше
wikipedia.org  /  不明 - この画像は国立国会図書館のウェブサイトから入手できます。 / パブリック・ドメイン

Вашингтон, 14 июня. Ученый установил место захоронения премьер-министра японии Хидеки Тодзе. В 1948 году его казнили через повешение как военного преступника высшей категории.

Цель отыскать останки своего одиозного соотечественника поставил перед собой профессор японского университета Нихон Хироаки Такадзава, для чего ему пришлось погрузиться в исследование Национального архива США в Вашингтоне. Здесь он нашел упоминание от 1948 года о судьбе бывшего японского премьера. Майор Лютер Фриерсон оставил расписку за получение кремированных останков семи военных преступников, в числе которых числился и Тодзе.

«Я подтверждаю, что получил останки, руководил кремацией и лично развеял прах следующих людей. Их прах сбросил в море с самолета связи восьмой армии», — указал Фриерсон.

Согласно документам из архива, прах Тодзе развеяли над Тихим океаном, всего в 50 километрах от прибрежного японского города Иокогама, передает издание Associated Press.

Тодзе в годы Второй мировой войны являлся военачальником и крупным политическим деятелем Японской империи. Именно он инициировал нападение на американскую базу в Перл-Харборе. После того как Япония проиграла в войне, Тодзе и еще шесть высокопоставленных членов руководства страной предстали перед судом, который получил название Токийский процесс. Все они были приговорены к смертной казни за военные преступления, нарушение международного законодательства и ведение крайне агрессивной войны.

Правнук Тодзе рассказал журналистом, что долгое время для его семьи был унизителен тот факт, что тело печально известного предка им так и не вернули для достойного погребения. Однако потомок военачальника утешился хотя бы тем, что прах его прадеда развеяли у берегов Японии. Теперь Хидетоси Тодзе намеревается отдать прадеду дань памяти и возложить цветы у берегов Иокогамы.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что войн уровня Второй мировой не должно быть. Уроки, которые вынес весь мир из конфликта подобного масштаба нельзя забывать и международному сообществу следует совместу выработать общую повестку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В истории Второй мировой войны стало на одну загадку меньше
перл-харбор вторая мировая хидеки тодзе
Комментировать
Эксклюзив
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 90799 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67434 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 53067 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42020 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 38451 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru