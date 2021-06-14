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Практика, которую нужно похоронить: Андрей Цыганов о репродуктивном туризме в России

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Общество
Практика, которую нужно похоронить: Андрей Цыганов о репродуктивном туризме в России
pixabay.com  / 

Вопрос о суррогатном материнстве сегодня приобретает довольно спорный характер. Так, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко полагает, что вынашивание ребенка таким способом лишь в начале приносило нашей стране пользу, теперь ситуация изменилась, ведь этой услугой стали активно пользоваться иностранные граждане. Руководитель совета общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге Андрей Цыганов и вовсе считает, что репродуктивный туризм в России — это практика, которую нужно похоронить. В комментарии ФАН он объяснил свою позицию.

«Это абсолютно колониальная практика — торговля своими детьми. Ни одна развитая страна этим не занимается. В большинстве развитых стран мира вообще суррогатное материнство запрещено для всех. А уж суррогатное материнство на экспорт — это вообще нонсенс! Таким занимаются разве что какие-то страны-изгои», — говорит Цыганов.

Практика, которую нужно похоронить: Андрей Цыганов о репродуктивном туризме в России
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В нижней палате Госдумы РФ вынесен на рассмотрение законопроект, который лишит иностранцев возможности пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Отчасти Андрей Цыганов согласен с таким решением парламентариев, но в данном вопросе уполномоченный по защите семьи пошел бы и дальше.   

«Эту инициативу можно только приветствовать — ограничение позорной практики. Мы хотели бы большего: вообще запретить такого рода технологии. Они подрывают сам институт материнства, подрывают здоровье женщин. Это абсолютно преступная, фашистская технология. К сожалению, депутаты были готовы только к ограничениям. Но хоть за это им большое спасибо, что они смогли хотя бы от этого иностранного позора избавиться», — отмечает собеседник ФАН.

Практика, которую нужно похоронить: Андрей Цыганов о репродуктивном туризме в России
pixabay.com  /  StockSnap

Одним из главных аргументов в пользу отмены суррогатного материнства Цыганов считает неизвестность будущего детей, которых после рождения увозят заграницу.   

«Очень важно, кто потребитель этого живого товара. Ведь это в основном сплошные извращенцы или торговцы органами. Это абсолютно порочная практика, которую давно надо было похоронить», — заключил руководитель совета общественного уполномоченного по защите семьи Петербурга.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поддержал предложение об ограничении предоставления услуг суррогатного материнства в России. Об этом сообщается на официальном сайте российской Госдумы.

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Все новости / Общество / Практика, которую нужно похоронить: Андрей Цыганов о репродуктивном туризме в России
дети россия госдума семья суррогатное материнство цыганов
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