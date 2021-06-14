Меркель заявила, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией

Брюссель, 14 июня. НАТО должна сохранять готовность к диалогу с Россией, но при этом не следует отказываться от политики сдерживания. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Североатлантическому альянсу следует выработать новую концепцию в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности.

«Это связано с тем, что Россия не рассматривает НАТО как партнера, а рассматривает, к сожалению, как противника», — сказала Меркель.

Он также добавила, что участники саммита поручили генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу выработать новую стратегическую концепцию НАТО-2030.