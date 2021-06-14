Пророческий символ «вольной птицы» увидели на гербе герцогини Меган Маркл

Лондон, 14 июня. Символы на гербах всегда были предметом изучения исследователей. В гербе герцогини Сассекской Меган Маркл есть элементы, указывающие на то, чем закончится ее история.

По королевскому гербу можно определить не только статус, но и происхождение человека. Герб монарха всегда был самым узнаваемым в Соединенном Королевстве. На нем нет никаких гендерных признаков, однако присутствуют символы, которые относятся к британской культуре и государственному устройству.

Прямо по центру герба Елизаветы II располагается щит, на котором можно увидеть старинные гербы всех частей Соединенного Королевства: Англии, Шотландии и Ирландии — держат их английский лев и шотландский единорог. Животные стоят на аккуратном газоне, который является светским символом Великобритании. В траве можно увидеть розу, чертополох и клевер — растительные символы Англии, Шотландии и Ирландии.

Герб герцогини Меган также соответствует канонам. Однако птица, которая выступает держателем герба, является слабым созданием — она не может противостоять льву — символу монархии. Птица выглядит тревожной и стремится упорхнуть, а корона, которая на ней находится, будто бы сдавливает ей шею. Лапы животного упираются в щит и все выглядит так, будто она отталкивает его. Белой птице с герба Маркл ничего не остается, кроме как выпорхнуть на волю из когтей льва.

ФАН сообщал, что королеве Великобритании Елизавете II Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл показали свою новорожденную дочь.