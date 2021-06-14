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Кети Топурия рассказала о «купидончике», который свел ее с супругом

Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о «купидончике», который свел ее с супругом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 июня. Солистка A’Studio Кети Топурия призналась, что с первого взгляда влюбилась в своего мужа, бизнесмена Льва Деньгова. Звезда уверена, наконец-то нашла свое настоящее счастье.

После развода с Львом Гейхманом артистка недолго была одна. В ноябре прошлого года Кети Топурия сыграла свадьбу с белорусским бизнесменом Львом Деньговым. К тому моменту певица находилась на последних сроках беременности — уже зимой она подарила супругу сына Адама. Звезда не скрывает, что сейчас наслаждается простым женским счастьем, ведь после неудачного первого брака уже не рассчитывала найти своего мужчину.

С будущим мужем Кети Топурия познакомилась в 2019 году. Тогда группу A’Studio пригласили на корпоратив по случаю дня рождения одного бизнесмена, которым оказался Лев Деньгов. По признанию певицы, она уже во время выступления на вечеринке заприметила этого «хорошего мальчика».

«Потом выхожу на сцену, увидела его и думаю: о, какой, мальчик. Он мне понравился», — рассказала звезда в YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Как отмечает Кети Топурия, свел ее с супругом даже не сам корпоратив, а милый «купидончик». Оказалось, что после концерта возле гримерки певицы уже дежурил сын Льва Деньгова Леня. Мальчику не терпелось сфотографироваться с певицей

«Мой купидончик Леня...Они зашли. И все. И остались», — с теплотой вспомнила Топурия.

Ранее солистка группы A’Studio в беседе с ФАН рассказала о своей первой встрече с Аллой Пугачевой. Кети Топурия призналась, что впервые услышала песни Примадонны в свои 6 лет и сегодня с удовольствием исполняет песни из ее репертуара.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кети Топурия рассказала о «купидончике», который свел ее с супругом
семья отношения певица топурия
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