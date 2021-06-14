Патрик Шик поразил ворота сборной Шотландии ударом с центра поля в матче Евро-2020

Глазго, 14 июня. Форвард сборной Чехии Патрик Шик забил гол ударом с 45 метров в матче группового этапа Евро-2020.

Сборная Чехии 14 июня одержала победу в первом матче на 16-м чемпионате Европы по футболу. Подопечные Ярослава Шильгавы со счетом 2:0 обыграли Шотландию. Оба мяча забил нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик. Во втором тайме он поразил ворота сборной Шотландии дальним ударом. Видео гола уже появилось в Сети.

Чешский форвард установил новый рекорд чемпионатов Европы. В момент удара расстояние до ворот составляло 45,44 метра. Благодаря победе сборная Чехии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D.