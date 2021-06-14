Советник Мейвезера нелестно высказался о завершившем карьеру Поветкине

Лос-Анджелес, 14 июня. Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби вспомнил о допинговых скандалах российского бойца Александа Поветкина, который объявил о завершении карьеры.

Титулованный российский боксер Александр Поветкин 13 июня сообщил о завершении спортивной карьеры. На счету Поветкина 36 побед на профессиональном ринге, всего три поражения и ничья. В 2004 году он стал Олимпийским чемпионом. Коллеги российского бойца назвали, его уход большой потерей для бокса, однако отметили, что это решение было вынужденным — возраст и старые травмы стали давать о себе знать на ринге.

Все профессиональное сообщество сейчас вспоминает самые яркие моменты в карьере Александра Поветкина. Однако ложку дегтя решили внести Леонард Эллерби — советник бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Флойда Мейвезера. Эллерби заявил, что нельзя забывать о допинговых скандалах, в которых был замешан российский боец.

«Не забывайте, что он читерил с допингом. Считаю, что под вопросом карьера каждого бойца, которого ловили на допинге», — высказался советник Мейвезера.

Леонард Эллерби вспомнил, что дважды у Поветкина обнаруживали допинг в крови. В 2016 году у боксера нашли мельдоний, а через год – остарин. По словам Эллерби, подобные истории нельзя замалчивать, чтобы не поощрять подобные обманы в профессиональном спорте. Советник Мейвезера отметил, что нельзя точно утверждать, что Поветкин постоянно принимал допинг. Однако первый «случай» должен был стать сигналом для постоянного медицинского контроля бойца, резюмировал Эллерби.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер не смог одолеть популярного блогера Логана Пола. Поединок состоялся в Майами (США). Схватка была выставочной и продлилась все восемь раундов.