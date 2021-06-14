Киев, 14 июня. В Киеве провели отпевание бывшего члена гитлеровской дивизии СС «Галичина» (организация запрещена в РФ), в котором принял участие президентский полк.

Прощание с бывшим эсэсовцем Орестом Васкулой состоялось в Киеве в воскресенье, 13 июня. При жизни Васкула запомнился не только тем, что в годы Великой Отечественной войны примкнул с украинским коллаборационистам, но и заявлениями о том, что Москва должна быть уничтожена. Тем не менее, в церемонии прощания с ним принимали участие военнослужащие из президентского полка им. гетмана Богдана Хмельницкого. Немало журналистов были возмущены этой новостью: участие главного полка страны в отпевании военного преступника непрозрачно намекает на идеологические воззрения самого президента Владимира Зеленского.

«Просто обалдеть! В Киеве торжественно, с воинскими почестями похоронили боевика дивизии СС «Галиция» при участии президентского полка! Но нет, Зеленский, конечно, не в курсе. Он, конечно, будет рассказывать, что реабилитация нацизма на Украине — это «выдумка российской пропаганды», — язвительно заметил историк и политический обозреватель Владимир Корнилов в своем Telegram-канале.

Публицистка Мирослава Бердник рассказала, что теперь ей интересно, как будет выкручиваться офис Зеленского, если не получиться убедить общественность в том, что похороны эсэсовцу тоже устроили агенты Путина. Хотя произошедшее ошеломило и соратников Зеленского и сопартийцев. Депутат Рады из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заметил, что пышные похороны Васкулы выглядели особенно дико после того, как Киев выступил с резкой критикой марша эсэсовцев, который прошел в столице 28 апреля.

Депутат намерен искать истину и уже обратился в генштаб и к министру обороны страны. Бужанский уверен, что кто-то из них «подставляет президента», за что в приличном обществе следует срывать с военных погоны. Депутат заявил, что лично Зеленский полком не командует: он находится в ведении генштаба.

Ранее украинский журналист Владимир Скачко заметил, что антироссийский курс и молчаливое одобрение действий неонацистов, которое демонстрирует Зеленский, должно быть оскорбительно для всех украинцев и даже для семьи президента.