Тело 15-летнего подростка достали из реки в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 14 июня. Спасатели центра защиты населения и территории Нижнего Тагила извлекли тело 15-летнего юноши из реки Чусовая.

По предварительной версии, подросток пытался переплыть реку в районе камня «Омутной», но утонул. Причина смерти ребенка станет ясна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте обнаружения работают сотрудники правоохранительных органов. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд следственных мероприятий.

Подросток утонул на вечеринке в честь окончания девятого класса в поселке Токсово Всеволожского района в Ленинградской области, сообщал сайт 360tv.ru.