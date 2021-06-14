Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 18:51
18:48
Армия
НАТО просит РФ исключить два государства из списка «недружественных стран»
18:48
Общество
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
18:47
Армия
Лидеры стран НАТО подтвердили открытость к диалогу с Россией
18:44
Политика
Премьер Великобритании шуткой про вино напомнил Макрону о поражениях Франции в море
18:43
Армия
В НАТО заявили, что западная система ПРО не направлена против России
18:42
Армия
НАТО опровергла намерения размещать свои ядерные ракеты в Европе
18:42
Происшествия
Два человека пострадали при массовом ДТП в Брянске
18:41
Армия
Меркель заявила, что НАТО нужно быть готовой к диалогу с Россией
18:40
Общество
На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
18:39
Происшествия
Подростки устроили драку возле торгового центра в Улан-Удэ
Все новости

Тело 15-летнего подростка достали из реки в Нижнем Тагиле

Происшествия
Тело 15-летнего подростка достали из реки в Нижнем Тагиле
pozhar.pnzreg.ru  /  ГБУ Пензенской области «Пензенский пожарно-спасательный центр»

Нижний Тагил, 14 июня. Спасатели центра защиты населения и территории Нижнего Тагила извлекли тело 15-летнего юноши из реки Чусовая.

По предварительной версии, подросток пытался переплыть реку в районе камня «Омутной», но утонул. Причина смерти ребенка станет ясна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

На месте обнаружения работают сотрудники правоохранительных органов. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд следственных мероприятий.

Подросток утонул на вечеринке в честь окончания девятого класса в поселке Токсово Всеволожского района в Ленинградской области, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело 15-летнего подростка достали из реки в Нижнем Тагиле
подросток тело свердловская область
Комментировать
Эксклюзив
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Тридцатиградусная жара ожидается в Калининградской области
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 90799 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67434 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 53067 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 42020 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 38451 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru