В НАТО подтвердили право Украины стать членом военного блока

Брюссель, 14 июня. Страны — члены Североатлантического альянса подтвердили право Украины вступить в НАТО. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита военной организации.

Отмечается, что НАТО выступила с поддержкой реформы на Украине. Также в Альянсе призвали Киев к «дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины».

«Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон обсуждали перспективы интеграции Киева в состав НАТО.