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Томский активист проводит фотосессии для сбора средств на загон лосю Яше

  /   Обновлено: 14 июня 2021 18:25
Общество
Томский активист проводит фотосессии для сбора средств на загон лосю Яше
pxhere.com

Томск, 14 июня. Спасенный в Томской области лось Яша вырос. Он нуждается в новом загоне. Мужчина, которому Яша обязан жизнью, решил устроить фотосессии, чтобы заработать деньги на загон.

Впервые о Яше заговорили летом 2020 года. Алексей Лыба вместе с волонтерами Центра реабилитации диких животных «Феникс» забрали у охотника в Верхнекетском районе исхудавшего лосенка. Мужчина нашел его в лесу. Охотник содержал лося в непригодных условиях. Из-за этого состояние животного оставляло желать лучшего.

Сейчас Яша живет на одной из конюшен. Сбор средств на новый загон для него идет медленно. Алексей Лыба решил ускорить этот процесс и предложил горожанам услугу. Желающие могут посетить конюшню или сфотографироваться с Яшей за символическое пожертвование.

Необычная история спасения животных произошла в Забайкалье. Там пекинес по кличке Зайка приняла за «своих» двух брошенных котят. Более того собака стала выкармливать малышей. Совсем недавно Зайка воспроизвела на свет потомство. Однако у матери забрали щенков. Вероятно, проснувшееся материнское чувство заставило Зайку заботиться о котятах, как о родных.

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лось томская область хорошие новости россии
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