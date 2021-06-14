Журналисты NBC просидели на карантине две недели, чтобы поговорить с Путиным

Вашингтон, 14 июня. Сотрудник канала NBC Кир Симмонс и вся съемочная группа прошли двухнедельный карантин перед интервью с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Интервью записано 11 июня, отмечает телеканал NBC News. Где именно Кир Симмонс проходил карантин, не сообщается. Другие сотрудники телеканала также изолировались перед интервью с российским лидером. Зарубежные журналисты поблагодарили Владимира Путина за уделенное время.

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — сказал Кир Симмонс в беседе с главой РФ.

Запись интервью состоялась в Кремле. Оно приурочено к встрече Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня. В ходе интервью президент РФ ответил на множество актуальных вопросов, в том числе затрагивающих мировую повестку.