Страны НАТО приняли решение наращивать военные расходы

Брюссель, 14 июня. Государства-члены Североатлантического альянса приняли решение об увеличении военных расходов. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита НАТО.

По имеющимся данным, десять членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше, около двух третей стран Альянса намерены довести уровень военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

«Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса», — указали лидеры государств НАТО.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита в Брюсселе члены Альянса будут обсуждать Россию и Китай.